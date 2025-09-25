Мамиашвили заявил об откровенном разговоре по итогам чемпионата мира по борьбе

На турнире в Хорватии российские спортсмены завоевали 11 медалей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Исполком Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) прошел в откровенной манере и с практическим разговором. Об этом ТАСС сообщил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

"Главные тренеры все были, все вице-президенты, был откровенный и очень практический разговор, - сказал Мамиашвили. - Мы понимаем проблемы, которые есть. С учетом того пресса, который есть, никто не снимает с себя ответственности. Существуют проблемы с выездами, с оттяжкой вылетов, непредсказуемость получения виз. Это никак не может позитивно сказываться. Но все едины в одном: невзирая на все это, у нас есть очень серьезные резервы".

"Есть также категории людей, которые говорят, что чем хуже, тем лучше. Это недопустимо. Тем более когда люди находились с нами в одной лодке, разделяли все трудности. Это в основном базируется на откровенной лжи", - добавил глава ФСБР.

На чемпионате мира в Загребе российские борцы завоевали 11 наград. У мужской сборной по вольной борьбе по одной золотой, серебряной и бронзовой медали, женщины завоевали два серебра и три бронзы, на счету сборной по греко-римской борьбе серебро и две бронзы.