В 2018 году поляк первым спустился с вершины Чогори в базовый лагерь, не снимая лыжи

ТАСС, 25 сентября. Польский альпинист Анджей Баргель спустился с вершины Эвереста на лыжах без дополнительного кислорода. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Первый в жизни лыжный спуск с вершины Эвереста без дополнительного кислорода", - написал он.

Баргелю 37 лет, в 2016 году он завоевал звание "Снежный барс" за покорение пяти вершин. В 2018 году он первым спустился с Чогори в базовый лагерь, не снимая лыжи.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.