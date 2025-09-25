Тренер "Вашингтона" выразил надежду на то, что российский хоккеист примет участие в одном домашнем и одном выездном предсезонном матче

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Спенсер Карбери надеется, что российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин вернется к полноценным тренировкам к концу текущей недели. Об этом сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в соцсети X.

Карбери отметил, что надеется на участие Овечкина в одном домашнем и одном выездном предсезонном матче для лучшей подготовки к сезону. В четверг Овечкин провел отдельную от команды тренировку на льду.

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы, Карбери сообщил, что повреждение не представляет серьезной опасности. 19 и 20 сентября хоккеист не принимал участия в тренировках, а также пропустил первый предсезонный матч команды против "Бостона" (5:2). 23 и 24 сентября Овечкин провел тренировки на льду, занимаясь отдельно от команды в бесконтактном джерси. Карбери также сообщал, что Овечкин пропустит второй предсезонный матч "Вашингтона" в ночь на 26 сентября с "Филадельфией".