ЖЕНЕВА, 25 сентября. /ТАСС/. Лось, ягуар и белоголовый орел стали официальными талисманами чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Канаду представляет лось по имени Мэйпл, Мексику - ягуар Зайю, а США - орел Клатч.

"Мэйпл, Зайю и Клатч наполнены радостью, энергией и духом единства, как и сам чемпионат мира, - отметил президент ФИФА Джанни Инфантино. - Талисманы будут в эпицентре невероятной, зрелищной атмосферы, которую мы создаем для турнира. Они завоюют сердца по всей Северной Америке и всему миру".

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.