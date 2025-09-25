В ходе совещания была обсуждена работа Российского спортивного фонда, стал известен состав его попечительского совета

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев провел рабочее совещание с руководителями общероссийских спортивных федераций. Об этом Дегтярев написал в своем Telegram-канале.

Министр отметил, что на совещании присутствовало 100 глав федераций, все заместители министра спорта, вице-президенты ОКР.

"Важный вопрос связан с работой Российского спортивного фонда, в главный орган фонда - попечительский совет - войдут по должности министр спорта и директор фонда. Кроме того, среди членов первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Игорь Ананских, Борис Иванюженков, Амир Хамитов, сенатор Сергей Карякин, губернатор Тульской области и глава комиссии Госсовета по спорту Дмитрий Миляев, почетный президент ОКР Виталий Смирнов, от аппарата правительства Наталья Паршикова. Средства фонда же на конкурсной основе будут распределяться на проекты по развитию массового, детско-юношеского и адаптивного спорта. Это понятная и прозрачная система", - написал Дегтярев.

"Обратил внимание руководителей федераций на то, что Минспорт издал приказ о включении в уставы федераций и лиг арбитражной оговорки. Речь о том, чтобы все споры в первую очередь разрешались в Спортивной арбитражной палате в России. На данный момент 48 федераций эту оговорку уже включили или запроектировали в свои положения и положения о соревнованиях. Важно, что на заседании правления Спортивной арбитражной палаты (САП) было принято решение освободить всех спортсменов от арбитражных взносов. Эти расходы возьмет на себя ОКР как учредитель САП. Это сделано в интересах наших атлетов", - добавил министр.