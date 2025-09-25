В игре за третье место сербская команда победила "Дубай" из ОАЭ

БЕЛГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты сербской "Црвены Звезды" со счетом 82:80 обыграли "Дубай" из ОАЭ в матче за третье место в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Турнир проходит в Белграде.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Црвены Звезды" Джордан Нвора, набравший 19 очков. У "Дубая" больше всего очков набрал защитник Коста Кондич - 15.

В полуфинале "Црвена Звезда" уступила московскому ЦСКА со счетом 67:89, а "Дубай" проиграл петербургскому "Зениту" (103:107). Финальный матч между ЦСКА и "Зенитом" состоится позднее в четверг.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится с 2021 года, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Турнир впервые проходит за пределами России. Рекордсменами по числу побед являются ЦСКА и "Зенит" (по два титула).