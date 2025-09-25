Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США приложит все усилия, чтобы не допустить отстранения сборной Израиля по футболу от потенциального участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает портал The Athletic со ссылкой на свои источники.

"Мы приложим все усилия, чтобы полностью пресечь любые попытки отстранить национальную сборную Израиля по футболу от участия в чемпионате мира", - сообщил порталу представитель Госдепартамента.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в нем впервые примут участие 48 команд. Сборная Израиля в отборочном турнире чемпионата мира выступает в группе I с командами Норвегии, Италии, Эстонии и Молдавии, после пяти матчей израильтяне набрали девять очков и занимают третье место. На чемпионат напрямую отбираются сборные, занявшие первые места в группах, команды, ставшие вторыми, сыграют в плей-офф за выход на турнир.

Ситуация с отстранением израильских клубов и сборных

Ранее ТАСС сообщал, что восемь экспертов ООН просят Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

По информации The Times, руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков. Как отметил источник, представителей УЕФА спрашивали о механизмах, позволяющих избежать попадания на израильские клубы при жеребьевке из-за конфликта в Газе. В УЕФА отметили, что официальных обращений не поступало, никаких мер для подобной процедуры нет.

24 сентября портал Israel Hayom сообщил, что УЕФА не будет отстранять израильские клубы и сборные из-за давления со стороны США. 25 сентября The Times со ссылкой на свои источники сообщил, что УЕФА может принять решение об исключении израильских команд и сборных из турниров под эгидой организации на следующей неделе.

В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.