Костромской "Спартак" в серии пенальти уступил "Камазу" из Набережных Челнов

ТАСС, 25 сентября. Футболисты "Камаза" из Набережных Челнов дома в серии пенальти обыграли костромской "Спартак" в матче четвертого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти "Камаз" одержал победу со счетом 5:4.

Обе команды выступают в Лиге Пари (Первой лиге). После 11 туров "Спартак" занимает первое место с 26 очками. "Камаз" идет на шестом месте с 19 очками. В следующем раунде "Камаз" сыграет с "Чайкой" из Ростовской области.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл "Ростов" (0:0, 4:3 по пенальти).