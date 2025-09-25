Игрок тренировался в спортивном клубе города Пальма-де-Майорка

МАДРИД, 25 сентября. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Мальорка" подписал контракт с восьмилетним игроком по имени Дональд Трамп. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба города Пальма-де-Майорка.

Игрок будет выступать в системе клуба за команду из самых юных футболистов.

"С большой гордостью сообщаем, что Дональд Трамп, игрок, тренирующийся в нашем клубе, подписан футбольным клубом "Мальорка". Мальчик с большим талантом, смелостью и желанием расти. Желаем ему светлого будущего", - говорится в сообщении клуба.