Ватутин: российские клубы показали себя хорошо на уровне соперников из Евролиги

В четверг ЦСКА стал победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором также принимали участие "Зенит", "Црвена Звезда" и "Дубай"

БЕЛГРАД, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетбольные клубы показали хорошую игру в матчах против соперников уровня Евролиги в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС высказал президент московского ЦСКА Андрей Ватутин.

В Суперкубке Единой лиги ВТБ, прошедшем в формате "финала четырех" в Белграде, приняли участие ЦСКА, петербургский "Зенит", сербская "Црвена Звезда" и "Дубай" из ОАЭ. В финале ЦСКА со счетом 96:79 обыграл "Зенит".

"Мы показали свой уровень - оба наших клуба против команд Евролиги смотрелись хорошо. Лига показала свой - вывести суперкубок в другую страну было непросто. Но уровень баскетбола показал, что решение было правильным. Теперь лиге надо решить, продолжать это или нет, но там умные люди сидят - они справятся. А мы в этом поможем", - сказал Ватутин.