Прерванный из-за дождя на 80-й минуте матч Чемпионшипа постановили переиграть полностью

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Руководство Английской футбольной лиги (EFL) постановило полностью переиграть матч шестого тура Чемпионшипа (второго по силе дивизиона чемпионата Англии) между "Блэкберном" и "Ипсвичем", который был прерван из-за дождя на 80-й минуте. Об этом сообщает пресс-служба EFL.

Встреча была прервана при счете 1:0 в пользу "Блэкберна".

"Совет директоров EFL сегодня постановил, что матч между "Блэкберном" и "Ипсвичем" должен быть переигран полностью после его отмены в субботу 20 сентября. Матч был остановлен на 80-й минуте после того, как судья увел игроков с поля из-за продолжительного сильного дождя, из-за которого игровое покрытие стало непригодным для игры. Правление рассмотрело все возможные варианты в соответствии с регламентом, в конечном итоге большинством голосов было принято решение о полной переигровке матча", - говорится в заявлении EFL.

Руководство "Блэкберна" выразило недовольство решением EFL и планирует обжаловать решение лиги. "Блэкберн" стремится поддерживать честность соревнований, однако мы твердо убеждены, что решение переиграть весь матч неточно отражает обстоятельства игрового дня. В настоящее время клуб добивается от EFL дальнейших разъяснений и рассмотрит все варианты, включая право на обжалование решения", - отметили в пресс-службе "Блэкберна".

"Ипсвич" идет на 17-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, "Блэкберн" - на 18-м. Команды набрали по 6 очков.