Француз возглавляет организацию с 2017 года

ТАСС, 26 сентября. Француз Давид Лапартьян в третий раз переизбран на пост президента Международного союза велосипедистов (UCI). Об этом сообщает пресс-служба UCI.

Решение было принято на 194-м конгрессе организации, который прошел в столице Руанды Кигали. Лапартьян был единственным кандидатом. Француз будет занимать пост президента UCI следующие четыре года.

Лапартьяну 52 года, он возглавляет UCI с июля 2017 года. В феврале 2022 года он был избран членом Международного олимпийского комитета (МОК). Лапартьян был кандидатом на выборах президента МОК, которые прошли 20 марта 2025 года, победу на них одержала Кирсти Ковентри из Зимбабве.