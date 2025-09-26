Футболист трижды выиграл Лигу чемпионов в составе "Барселоны", с 2023 года выступает за "Интер Майами"

ТАСС, 26 сентября. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Серхио Бускетс завершит профессиональную карьеру по окончании сезона. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Чувствую, что пришло время попрощаться с карьерой профессионального футболиста. Уже почти 20 лет я наслаждаюсь этой невероятной историей, о которой всегда мечтал, - сказал Бускетс в видеообращении. - Это будут мои последние месяцы на поле. Я завершаю карьеру очень счастливым, гордым, удовлетворенным и, прежде всего, благодарным".

Бускетсу 37 лет, он является воспитанником "Барселоны", за которую выступал с 2006 по 2023 год. Вместе с каталонским клубом он девять раз становился чемпионом Испании, семь раз - обладателем кубка и суперкубка страны. Трижды побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, три раза выигрывал Суперкубок УЕФА. В 2023 году Бускетс перешел в американский "Интер Майами", с которым завоевал Кубок лиги и стал победителем регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

В составе сборной Испании Бускетс становился чемпионом мира (2010) и Европы (2012). Выигрывал бронзу европейского первенства, серебро Лиги наций, серебро и бронзу Кубка конфедераций.