Матчи футбольной Первой лиги и КХЛ пройдут 29 сентября в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" не планирует обращаться в Российский футбольный союз (РФС) и Футбольную национальную лигу (ФНЛ) с просьбой о переносе времени начала домашнего матча с футбольным клубом "СКА-Хабаровск" из-за совпадения с домашнем матчем хоккейного "Автомобилиста". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Урала".

Матч 12-го тура Лиги Пари (Первой лиги) "Урал" - "СКА-Хабаровск" состоится 29 сентября и начнется в 18:30 по местному времени на стадионе "Екатеринбург-Арена". В 19:00 на "УГМК-Арене" стартует матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги между "Автомобилистом" и казанским "Ак Барсом".

"Обращаться в РФС и ФНЛ с просьбой о переносе матча со "СКА-Хабаровском" мы точно не будем, поскольку у команды плотный график в Кубке России и Первой лиге, и фактор привлечения болельщиков остается не на первом месте, хотя мы понимаем, что из-за совпадения времени начала матчей "Урала" и "Автомобилиста" теряем часть аудитории. Однако спортивная аудитория в Екатеринбурге довольно большая, поэтому мы ждем, что на матч со "СКА-Хабаровском" придет много народу, как и на хоккей. Матчи "Урала" и "Автомобилиста" пересекаются не в первый раз, и одним из аргументов в нашу пользу может быть то, что домашних матчей нашей команды в разы меньше, чем хоккейных, поэтому домашний матч "Урала" может быть ценнее домашнего матча "Автомобилиста". Поэтому мы рассчитываем, что домашний матч против "СКА-Хабаровска" соберет много болельщиков", - сказали в пресс-службе "Урала".

В клубе также отдают себе отчет в том, что значительную часть игр Первой лиги команда как один из лидеров сезона проводит по понедельникам по просьбам федерального спортивного телеканала "Матч ТВ", что позволяет показывать их в эфире канала.

"Урал" после 11 проведенных матчей занимает второе место в таблице Первой лиги, набрав 24 очка.