По мнению футболиста, фаворитом турнира является "Ливерпуль"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Футболист Федор Смолов надеется на победу испанской "Барселоны" в текущем сезоне Лиги чемпионов. Об этом Смолов рассказал ТАСС.

В прошлом сезоне "Барселона" уступила итальянскому "Интеру" в полуфинале турнира по итогам двух матчей.

"Сложно кого-то выделить, "Бавария" классно сыграла, потому что у них был достаточно сложный соперник (команда со счетом 3:1 обыграла "Челси" в первом туре - прим. ТАСС). Очевидно, что "Ливерпуль" для меня фаворит, ПСЖ - действующий чемпион. Но я хотел бы, чтобы "Барселона" выиграла. Мне кажется, что она заслуживала в прошлом розыгрыше", - сказал Смолов.