Спортсмен был протестирован трижды

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Защитник "Сочи" Вячеслав Литвинов чаще других футболистов проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с января по август 2025 года. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

24-летний Литвинов, выступающий за "Сочи" на протяжении двух лет, в 2025 году был протестирован РУСАДА трижды.

По два раза проходили проверку на допинг Никита Кривцов ("Краснодар"), Максим Мухин ("Сочи"), Никита Салтыков ("Локомотив"), Владислав Саусь ("Балтика"), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Иван Сергеев ("Крылья Советов").

Всего с января по август РУСАДА проверило на допинг 11 футболистов ЦСКА, по шесть игроков петербургского "Зенита", тольяттинского "Акрона", махачкалинского "Динамо" и московского "Локомотива", по пять - "Ростова" и "Краснодара", по четыре - казанского "Рубина", грозненского "Ахмата", подмосковных "Химок", московских "Спартака" и "Динамо", а также "Пари Нижний Новгород", "Крыльев Советов" и "Балтики", одного - из воронежского "Факела".