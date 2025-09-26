Теннисистка Полина Кудерметова проиграла во втором круге на турнире в Пекине

Россиянка уступила Софии Кенин из США

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Россиянка Полина Кудерметова уступила американке Софии Кенин во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Кенин, посеянной под 27-м номером. Кудерметова выступала без номера посева. В третьем круге американка сыграет с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини (6) и представительницей Латвии Анастасией Севастовой.

Кенин 26 лет, она является 26-й ракеткой мира. На счету спортсменки пять титулов на турнирах под эгидой WTA. В 2020 году она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Кудерметовой 22 года, она располагается на 76-й строчке в рейтинге WTA. В активе теннисистки нет побед на турнирах под эгидой организации. Выход во второй круг Открытого чемпионата США в этом году является лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1000 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Турнир завершится 1 октября. Действующим победителем является третья ракетка мира американка Коко Гауфф.