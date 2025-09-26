Сандро Диас установил два мировых рекорда

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 сентября. /ТАСС/. Шестикратный чемпион мира по скейтбордингу бразилец Сандро Диас съехал с рампы высотой в 22 этажа, установив два мировых рекорда. Об этом сообщает пресс-служба компании Red Bull.

Диас спустился с 22-этажного здания Centro Administrativo Fernando Ferrari в Бразилии высотой в 75 метров, вдоль которого была установлена рампа. По ходу спуска бразилец развил скорость свыше 100 км/ч. Для снижения рисков были приняты многочисленные меры безопасности. Эти достижения будут внесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Диасу 50 лет, он также является трехкратным победителем и многократным призером престижных соревнований X Games.