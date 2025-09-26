Более 400 российских легкоатлеток уже сдали тесты на гендерную принадлежность

Исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский сообщил ТАСС, что тестирование планируется завершить до конца года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 400 отечественных легкоатлеток уже прошли организованное Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) обязательное тестирование на гендерную принадлежность. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в июле обнародовала новые правила допуска легкоатлеток к своим турнирам, включая сентябрьский чемпионат мира в Токио. По решению World Athletics, спортсменки должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы.

"Тест на гендерную принадлежность легкоатлетки проходят только один раз в жизни, - рассказал Ярышевский. - В конце августа во время финала "Королевы спорта" в Екатеринбурге мы организовали централизованное тестирование. 420 легкоатлеток прошли это тестирование, оно продолжается. Я думаю, что вся женская сборная до конца года пройдет это тестирование".

"По моей информации, результаты тестов придут в течение двух месяцев после их сдачи. Мы не ожидаем никаких сюрпризов, но это важная процедура, которую нужно пройти спортсменкам", - заключил собеседник ТАСС.

Новые правила допуска World Athletics вступили в силу 1 сентября 2025 года. Согласно им, легкоатлетки один раз в жизни по выбору должны пройти скрининг при помощи соскоба слюны или через анализ крови. World Athletics в своем июльском релизе также подчеркнула, что "не ставит под сомнение гендерную идентичность, уважает достоинство и неприкосновенность частной жизни физических лиц, строго соблюдает обязательства по конфиденциальности и законы о защите персональных данных, никогда не предлагала и не будет предлагать никаких обязательств по хирургическому вмешательству или иной коррекции пола".

Чемпионат мира по легкой атлетике проходил в Токио с 13 по 21 сентября, финал легкоатлетической серии "Королева спорта" в Екатеринбурге - с 23 по 24 августа.