Теннисист Рублев проиграл в первом круге турнира в Пекине

Россиянин в двух сетах уступил итальянцу Флавио Коболли

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл итальянцу Флавио Коболли в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу итальянца. Рублев был посеян под шестым номером на турнире, Коболли не имеет номера посева. В следующем круге Коболли сыграет с победителем противостояния между аргентинцем Франсиско Черундоло и американцем Лернером Тиеном.

Рублеву 27 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

23-летний Коболли располагается на 25-й строчке мирового рейтинга, в его активе две победы на турнирах ATP, лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет более $4 млн. Турнир завершится 1 октября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.