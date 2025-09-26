В текущем сезоне 35-летний нападающий провел за клуб Медиалиги "Броук Бойз" три матча в Кубке России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Футболист Федор Смолов пока не готов заниматься стримерством. Об этом он рассказал ТАСС.

"На сегодняшний день не рассматриваю стримерство как профессию", - сказал Смолов.

Смолову 35 лет, в сезоне-2024/25 он вместе с "Краснодаром" впервые стал чемпионом России. По окончании сезона "Краснодар" объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". Вместе с "Локомотивом" футболист дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.

В текущем сезоне 35-летний Смолов провел за московский клуб Медиалиги "Броук Бойз" три матча в Фонбет - Кубке России, забив два гола. Во вторник "Броук Бойз" дома уступили саратовскому "Соколу" (0:2) и покинул турнир.