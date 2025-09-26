Первый отборочный для российских спортсменов этап Кубка мира пройдет в Монреале с 16 по 19 октября

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассчитывает 1-2 октября получить визу в Канаду, чтобы поехать вместе со сборной России по шорт-треку на отборочный к Олимпийским играм этап Кубка мира. Об этом он рассказал ТАСС.

Международный союз конькобежцев допустил к олимпийским отборочным турнирам по конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе 18 россиян. Первый отборочный для российских спортсменов этап Кубка мира по шорт-треку состоится в канадском Монреале с 16 по 19 октября.

"Если мне дадут визу, я планирую поехать поддержать ребят. Потому что сами знаете, какое там русофобское давление. И это не ради какого-то популистского действия, нам нужен результат, - сказал Гуляев. - Да, в Канаде большая украинская диаспора. В 2014 году там такое происходило на Кубке мира. Держу кулаки, что 1-2 октября визу мне дадут. Остальные ребята все получили, все по плану, я держу все на повседневном контроле".