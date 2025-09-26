По словам главы Федерации спортивной борьбы России, для этого есть убедительная доказательная база

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по борьбе Хаджимурат Гацалов имеет веские доказательства для того, чтобы с него были сняты обвинения в употреблении допинга. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

В мае Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило Гацалова из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил. Нарушение было зафиксировано на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории, положительный результат дала проба, сданная 10 мая 2015 года. Отстранение действует с 5 мая 2025 года.

"Работа по Гацалову идет, этим занимаются юристы. Есть серьезные основания, что с него могут быть сняты обвинения. Доказательная база довольно убедительная", - сказал Мамиашвили.

Гацалов стал главным тренером сборной России по вольной борьбе в 2023 году, 14 мая он был временно отстранен от занимаемой должности. В качестве спортсмена Гацалов становился олимпийским чемпионом 2004 года, пять раз побеждал на чемпионатах мира и трижды - на чемпионатах Европы.