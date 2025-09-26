Когуашвили рассказал, почему принял решение уйти с поста тренера сборной по борьбе

По его словам, результаты последнего чемпионата мира стали катализатором решения

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Гоги Когуашвили сам принял решение покинуть пост главного тренера по греко-римской борьбе, его никто не вынуждал пойти на этот шаг после двадцати лет работы со сборной. Об этом пятикратный чемпион мира, призер Олимпийских игр Когуашвили рассказал ТАСС.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил ТАСС, что Когуашвили выразил желание покинуть пост. Таже глава ФСБР отметил, что на его пост рассматриваются несколько кандидатур, в том числе из юношеских сборных.

"Это мое решение, никто меня к нему не принуждал, - рассказал Когуашвили. - Конечно, сейчас мне сложно все это переживать - из своих 56 лет жизни сорок я отдал борьбе. Сначала как профессиональный спортсмен - в последний раз на Олимпиаде в Афинах выступал, потом - как тренер сборной. Борьба - это не просто моя профессия, это моя жизнь. А сборная - это не просто спортсмены, это уже моя семья, даже больше".

"Нужно перевести дух, потом пойму, что делать дальше. Кто бы ни пришел мне на смену, это будет воспитанник российской школы борьбы. И это сейчас важно во всех смыслах. Не мне оценивать результаты своей работы. Могу сказать только, что все эти годы я был счастлив работать со сборной", - подчеркнул он.

Когуашвили отметил, что результаты последнего чемпионата мира стали катализатором его решения: "Нас долго не допускали к стартам, лидеры ушли, но мне удалось собрать костяк, и мы могли взять два-три золота с этой командой. А что выходит? Двух молодых борцов, лидеров, не допустили, плюс у меня есть вопросы по судейству - это вообще отдельный вопрос, как они решали судьбы наших ребят. Как минимум два наших борца были лишены финалов. Я не говорю, что только в судействе причина - надо быть на голову выше, бороться со стойки, не дожидаясь партера. Да, где-то не хватило удачи, спортивного счастья".

Под руководством Когуашвили сборная завоевала 15 наград Олимпийских игр, 56 медалей чемпионатов мира, 90 медалей чемпионатов Европы. На прошедшем в Загребе чемпионате мира сборная России по греко-римской борьбе завоевала серебряную и две бронзовые медали.