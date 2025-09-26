Встреча с участием генсека РФС Максима Митрофанова прошла в Испании в четверг

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Представители федераций - членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждали официально вопрос допуска России на международные турниры. Об этом ТАСС сообщил источник.

14 сентября генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил ТАСС, что посетит встречу, которая пройдет 25 сентября в Испании.

"Формат был традиционным, общение по группам. Вопросы о допуске России к турнирам и об отстранении Израиля не обсуждались официально на встрече представителей членов - федераций УЕФА", - сказал ТАСС собеседник агентства.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.