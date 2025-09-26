МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Боец Иван Емельяненко после выхода на свободу отправился к матери в Старый Оскол. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

"Иван сейчас направился к маме в Старый Оскол. Его физическую форму будем оценивать позднее", - сказал Хрюнов.

Емельяненко был осужден на 1,5 года и отбывал наказание в Белгородской области. Уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено после того, как он принял участие в потасовке.

Ивану Емельяненко 37 лет. Он является младшим братом бойцов Федора и Александра Емельяненко, за свою карьеру провел несколько поединков в смешанных единоборствах (ММА) и боксе.