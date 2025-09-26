Россиянка уступила в двух сетах чешке Барборе Крейчиковой

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Чешка Барбора Крейчикова обыграла россиянку Екатерину Александрову во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Крейчиковой, выступающей без номера посева. Александрова была посеяна под 9-м номером. В третьем круге чешка сыграет с американкой Маккартни Кесслер.

Крейчиковой 29 лет, она занимает 34-е место в рейтинге WTA. Теннисистка выиграла восемь турниров в одиночном разряде, в том числе Открытый чемпионат Франции (2021) и Уимблдон (2024).

Александровой 30 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше четвертого круга. В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1000 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Турнир завершится 1 октября. Действующим победителем является третья ракетка мира американка Коко Гауфф.