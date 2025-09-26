В состав команды вошли 13 человек

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские пловцы вылетели на Игры стран СНГ в азербайджанский город Гянджа. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России по плаванию Дмитрий Комаров.

28 сентября будут разыграны первые медали Игр стран СНГ в плавании. В Азербайджан уже прилетели российские игроки в настольный теннис, стрелки и футболисты.

"В состав команды на Игры стран СНГ входят пять девочек и восемь мальчиков, - сказал Комаров. - В принципе, мы будем выступать практически на всех дистанциях, кроме эстафеты 4х200 метров. У нас едет очень боеспособный состав, который будет бороться на каждой дистанции, почти на каждой дистанции будут заявлены по два человека. У нас неплохие перспективы, некоторые ребята уже участвовали в первенстве Европы. Едет сильнейший состав в своих возрастах, то есть это девочки 2011-2012 и мальчики 2009-2010 годов рождения".

"Для всех спортсменов это будет первый международный старт, где они будут выступать под флагом своей страны. А для девочек 2010 года рождения, например, это вообще первый международный старт такого уровня. Они выросли из наших всех внутренних соревнований, для них это будет очень важный международный старт. Они смогут прочувствовать атмосферу международных турниров, получить ценный опыт", - добавил Комаров.

III Игры стран СНГ пройдут на 12 площадках в 7 городах Азербайджана - Гяндже, Габале, Гёйгёле, Мингячевире, Ханкенди, Евлахе и Шеки. Церемонии открытия и закрытия соревнований состоятся в Гяндже. Будут разыграны медали в 23 видах спорта.

Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в сентябре 2021 года, вторые - в августе 2023 года в Белоруссии. Идею проведения Игр выдвинула Россия, предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года.