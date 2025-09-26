По словам тренера дуэта, Иван Букин восстанавливается после стоматологической операции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин пропустят контрольные прокаты из-за стоматологической операции у партнера. Об этом ТАСС сообщил тренер дуэта Александр Жулин.

"Ване провели операцию в воскресенье на зуб, обязательно нужно 4-5 дней восстановиться полностью и не кататься. Мы не поехали с разрешения федерации. Он неделю не катается уже. Были готовы абсолютно хорошо. Мы рвались в бой, но так получилось", - сказал Жулин.

Контрольные прокаты пройдут 27-28 сентября в Санкт Петербурге.

Степановой 30 лет, Букину 32 года. Они являются двукратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы, участниками Олимпийских игр 2022 года в Пекине.