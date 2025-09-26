Нападающий ранее был дисквалифирован

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) получил протест от "Уфы" на участие дисквалифицированного нападающего Артема Федчука в матче четвертого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России за любительский клуб "Фанком" из Кирова. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел в среду и завершился победой "Фанкома" (1:1, 5:3 - по пенальти). За "Фанком" сыграл нападающий Артем Федчук, он вышел на поле во втором тайме.

"КДК РФС получил протест от "Уфы" на неправомерное выступление Артема Федчука за "Фанком". Он будет рассмотрен на заседании в четверг", - сказал Григорьянц.