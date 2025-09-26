Также спортсмен планирует работать над психологической составляющей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Фигурист Григорий Федоров на предстоящий сезон ставит перед собой задачу обрести стабильность на соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС.

"Как шла подготовка к сезону? Изначально все шло плавно, но потом я заболел в очередной раз в августе - на неделю где-то, может, чуть больше, - рассказал Федоров. - Затем, наоборот, в ускоренном режиме готовился, сейчас уже все хорошо. Кто ставил программы, чьи были идеи? Короткую программу предложил я, нарезал музыку тоже я, ставил Виталий Юрьевич Бутиков. Вообще это была коллективная работа - и Светлана Владимировна [Соколовская] участвовала, и Анна Валерьевна Билибина. Идея произвольной принадлежит Никите Михайлову, он ее и реализовал".

"Какую цель ставлю на сезон? Ставлю задачу улучшиться по сравнению с предыдущим сезоном, наверное, обретать стабильность от старта к старту. Я думаю, нужно поддерживать нынешнюю физическую форму - сейчас мне всего хватает. Нужно работать над психологической составляющей в том числе", - добавил фигурист.

Федорову 20 лет. Он является чемпионом России по прыжкам 2022 года, серебряным призером этапа Гран-при России 2024 года.