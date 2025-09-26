Олимпийский чемпион в танцах на льду отметил высокий технический уровень исполнения программы российских фигуристов в Пекине

КРАСНОЯРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отметил высокий технический уровень исполнения программы российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на отборочном турнире в Китае и пожелал им повторить этот успех на Играх в Италии. Об этом он рассказал в Красноярске на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Петросян и Гуменник стали победителями квалификационного турнира в Пекине в одиночном катании и завоевали олимпийские лицензии. Спортсмены выступали в нейтральном статусе. Для российских фигуристов турнир в Пекине стал первым международным соревнованием за 3,5 года.

"Сейчас мировой уровень в одиночном катании в плане исполнения сложнейших элементов немного упал. А наши ребята [Петросян и Гуменник] как раз обладают всеми сложными элементами, за счет которых могут победить всех, что, в принципе, и случилось сейчас в Китае. Поэтому я их поздравляю. Дай бог, чтобы все так дальше удачно у них складывалось, они проявили себя уже на самом высоком старте [Олимпиаде] и показали лучший результат", - сказал Костомаров.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

Российское общество "Знание" проводит очередной федеральный просветительский марафон "Знание. Первые". Мероприятие посвящено 80-летию атомной промышленности и пройдет в 11 городах России и за рубежом - в Сухуме. В Красноярске площадкой марафона стал Краевой дворец молодежи. Аудиторию марафона составят 550 красноярских школьников и студентов.