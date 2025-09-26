Костомаров считает, что международные турниры теряют от отсутствия российских фигуристов

Олимпийский чемпион в танцах на льду сожалеет, что россияне не могут проявить себя на крупных турнирах

КРАСНОЯРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Международные турниры теряют от того, что в них не принимают участия российские фигуристы. Такое мнение высказал журналистам на просветительском марафоне "Знание. Первые" олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.

"Конечно, международные турниры теряют без российских фигуристов, потому что выступать и завоевывать награды без сильнейших спортсменов это тоже так себе [победа]. Теряется ценность завоеванных медалей, которые они получают, пока наших спортсменов не допускают. Но и грустно, конечно, что сейчас многие наши спортсмены не могут проявить себя на самых высоких стартах, век спортсмена короткий", - сказал Костомаров.

19 сентября на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было принято решение о том, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в 2026 году.

Российское общество "Знание" проводит очередной федеральный просветительский марафон "Знание. Первые". Мероприятие посвящено 80-летию атомной промышленности и пройдет в 11 городах России и за рубежом - в Сухуме. В Красноярске площадкой марафона стал Краевой дворец молодежи. Аудиторию марафона составят 550 красноярских школьников и студентов.