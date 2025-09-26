Исполком организации на заседании в Москве принял решение об обновлении тренерского штаба

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила конкурс на должность главного тренера сборной России. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Отмечается, что исполком организации на заседании в Москве принял решение об обновлении тренерского штаба. "Приоритетом станет привлечение специалистов с современными методиками подготовки, в том числе с международным опытом", - говорится в заявлении пресс-службы.

С мая 2023 года пост главного тренера сборной России занимает Руслан Мащенко. В период карьеры спортсмена он стал двукратным серебряным призером чемпионатов Европы.