ТАСС, 26 сентября. Главный тренер китайского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Шанхай Дрэгонс" Жерар Галлан был удивлен победе над сборной России на чемпионате мира 2021 года, где возглавлял команду Канады. Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Честно говоря, мы сами были удивлены, так как вообще еле-еле попали в плей-офф, начав турнир очень слабо. Кажется, 0:3, и заняли последнее место в группе из тех, кто прошел дальше. В четвертьфинале сразу досталась Россия - главная команда турнира. Но именно тогда провели лучший матч, наш вратарь сыграл здорово, а в овертайме мы забили потрясающий гол", - сказал Галлан.

Галлану 62 года. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он работал главным тренером "Коламбуса", "Флориды", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Вегаса", с которым в 2018 году дошел до финала Кубка Стэнли. В 2021 году специалист привел сборную Канады к победе на чемпионате мира. В 2025 году тренер возглавил "Шанхай Дрэгонс".