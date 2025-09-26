Строительство школы фигурного катания Загитовой завершат в августе 2026 года

Ледовый дворец будет построен в Казани

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Школу фигурного катания имени Алины Загитовой должны достроить в Казани в августе 2026 года. Об этом спортсменка сообщила во время просветительского марафона "Знание.Первые" в Нижнем Новгороде.

"Совсем скоро, в следующем году, где-то в конце августа, я надеюсь, закончится строительство центра фигурного катания, и все смогут его посетить", - сказала Загитова.

Она отметила, что это будет многофункциональный ледовый дворец. "Мы будем отбирать спортсменов сейчас активно, находить хороших тренеров, профессионалов своего дела", - добавила олимпийская чемпионка.