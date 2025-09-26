В 2025 году вынесенный матч NFL пройдет на стадионе испанского "Реала" "Сантьяго Бернабеу" 16 ноября на нем сыграют "Майами Долфинс" и "Вашингтон Коммандерс"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 сентября. /ТАСС/. Один из матчей регулярного чемпионата североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) пройдет на футбольном стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Участники, а также дата и время начала игры будут объявлены позднее. В 2025 году вынесенный матч NFL пройдет на стадионе испанского "Реала" "Сантьяго Бернабеу". 16 ноября на нем сыграют "Майами Долфинс" и "Вашингтон Коммандерс".

"Маракана" является домашним стадионом клубов "Фламенго" и "Флуминенсе", также на нем проводит домашние матчи сборная Бразилии. В 1950 году на стадионе прошел матч, в котором сборная Уругвая обыграла бразильцев и стала чемпионом мира. Также арена приняла финал чемпионата мира 2014 года, где титул выиграла сборная Германии, и решающий матч олимпийского футбольного турнира 2016 года, в котором победу одержала команда Бразилии.

NFL - профессиональная лига американского футбола в США. Супербоул (финальный матч плей-офф) - одно из самых привлекательных спортивных событий в мире. Впервые Супербоул прошел в 1966 году, когда NFL и Американская футбольная лига (AFL) договорились об объединении и составили две конференции новой лиги. С тех пор в Супербоуле встречаются лучшие команды каждой из конференций, команда победителей получает кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь тренера, под руководством которого команда "Грин-Бей Пэкерс" выиграла два первых Супербоула (1966, 1967).

В 2025 году победителем Супербоула стал клуб "Филадельфия Иглз".