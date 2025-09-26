САМАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:2 победили самарские "Крылья Советов" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Даниил Фомин (9-я минута), Бителло (24) и Иван Сергеев (34), который ранее выступал за "Крылья Советов". У проигравших отличились Ильзат Ахметов (59) и Томас Гальдамес (88).
Московское "Динамо" одержало третью гостевую победу подряд во всех турнирах, ранее бело-голубые обыграли "Оренбург" (3:1) в чемпионате и "Сочи" (4:0) в Фонбет - Кубке России по футболу. "Динамо" впервые в текущем сезоне одержало три победы подряд, с июня команду возглавляет Валерий Карпин. "Крылья Советов" одержали лишь одну победу в семи последних матчах чемпионата, подопечные Магомеда Адиева обыграли "Сочи" 14 сентября (2:0).
"Крылья Советов" находятся на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 12 очков. В активе бело-голубых стало 15 очков, они располагаются на 6-й строчке. В следующем туре самарский клуб 4 октября на выезде встретится с казанским "Рубином", московское "Динамо" в этот же день на своем поле сыграет против столичного "Локомотива".
1
"Краснодар"
9
6
1
2
19
20
7
13
2
ЦСКА
9
5
3
1
18
18
8
10
3
"Балтика"
9
4
5
0
17
13
5
8
4
"Локомотив"
9
4
5
0
17
20
13
7
5
"Зенит"
9
4
4
1
16
15
7
8
6
"Динамо" М
10
4
3
3
15
15
12
3
7
"Спартак"
9
4
3
2
15
14
14
0
8
"Рубин"
9
4
3
2
15
13
14
-1
9
"Ахмат"
9
3
3
3
12
11
11
0
10
"Крылья Советов"
10
3
3
4
12
16
19
-3
11
"Ростов"
9
2
3
4
9
8
12
-4
12
"Динамо" Мх
9
2
3
4
9
5
11
-6
13
"Оренбург"
9
1
4
4
7
11
16
-6
14
"Акрон"
9
1
4
4
7
12
14
-2
15
"Пари НН"
9
2
0
7
6
8
17
-9
16
"Сочи"
9
0
1
8
1
5
24
-19