Встреча завершилась со счетом 3:2

САМАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:2 победили самарские "Крылья Советов" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Даниил Фомин (9-я минута), Бителло (24) и Иван Сергеев (34), который ранее выступал за "Крылья Советов". У проигравших отличились Ильзат Ахметов (59) и Томас Гальдамес (88).

Московское "Динамо" одержало третью гостевую победу подряд во всех турнирах, ранее бело-голубые обыграли "Оренбург" (3:1) в чемпионате и "Сочи" (4:0) в Фонбет - Кубке России по футболу. "Динамо" впервые в текущем сезоне одержало три победы подряд, с июня команду возглавляет Валерий Карпин. "Крылья Советов" одержали лишь одну победу в семи последних матчах чемпионата, подопечные Магомеда Адиева обыграли "Сочи" 14 сентября (2:0).

"Крылья Советов" находятся на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 12 очков. В активе бело-голубых стало 15 очков, они располагаются на 6-й строчке. В следующем туре самарский клуб 4 октября на выезде встретится с казанским "Рубином", московское "Динамо" в этот же день на своем поле сыграет против столичного "Локомотива".