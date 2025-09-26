Клуб НХЛ "Коламбус" поместил российского вратаря Федотова на драфт отказов

Он перешел в "Коламбус" 14 сентября

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" поместил российского вратаря Ивана Федотова на драфт отказов. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Крис Джонстон.

14 сентября 28-летний Федотов перешел в "Коламбус" в рамках обмена с "Филадельфией". Соглашение вратаря с "Коламбусом" рассчитано до конца сезона-2025/26. "Филадельфия" взамен получила право выбора в шестом раунде драфта 2026 года.

В мае 2022 года Федотов подписал с "Филадельфией" однолетний контракт, но позднее был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. В июле 2023 года, после возвращения со службы в армии, голкипер подписал контракт с московским ЦСКА, который покинул 28 марта 2024 года, после чего подписал контракт с "Филадельфией".

В прошлом сезоне Федотов провел 26 матчей в НХЛ. Российский вратарь отразил 88% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 3,15 шайбы за игру.