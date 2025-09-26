Встреча завершилась со счетом 3:2

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 7 784 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Локомотива" отметились Александр Радулов (22-я минута), Егор Сурин (50) и Мартин Гернат (61). У проигравших отличились Алексей Бывальцев (43) и Роман Горбунов (57).

"Локомотив" одержал пятую победу подряд. "Автомобилист" потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах в КХЛ. Единственную победу за этот период клуб из Екатеринбурга одержал над московским "Спартаком" (5:4, после серии буллитов).

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 15 очков в 9 матчах. "Автомобилист" набрал 9 очков в 9 играх и занимает 5-е место на Востоке.

В следующей встрече "Локомотив" 29 сентября в гостях сыграет против минского "Динамо", "Автомобилист" в тот же день примет казанский "Ак Барс".

В других матчах игрового дня "Шанхай Дрэгонс" победил на выезде тольяттинскую "Ладу" со счетом 4:1, минское "Динамо" дома обыграло череповецкую "Северсталь" (4:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 9 5 1 1 0 1 0 1 32-16 15 2 "Торпедо" 8 4 2 0 0 1 0 1 25-16 13 3 "Динамо" Мн 8 4 1 0 1 1 0 1 23-17 12 4 "Шанхай Дрэгонс" 8 3 1 0 1 1 0 2 25-22 10 5 ЦСКА 9 4 0 0 1 0 0 4 24-27 9 6 СКА 7 3 1 0 0 1 0 2 25-19 9 7 "Спартак" 8 2 0 1 1 2 0 2 25-28 9 8 "Динамо" М 8 1 1 2 1 0 0 3 22-28 9 9 "Северсталь" 9 4 0 0 0 0 0 5 21-22 8 10 "Сочи" 7 1 0 2 0 1 0 3 16-22 7 11 "Лада" 8 1 0 0 1 0 0 6 15-36 3