ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 7 784 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе "Локомотива" отметились Александр Радулов (22-я минута), Егор Сурин (50) и Мартин Гернат (61). У проигравших отличились Алексей Бывальцев (43) и Роман Горбунов (57).
"Локомотив" одержал пятую победу подряд. "Автомобилист" потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах в КХЛ. Единственную победу за этот период клуб из Екатеринбурга одержал над московским "Спартаком" (5:4, после серии буллитов).
"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 15 очков в 9 матчах. "Автомобилист" набрал 9 очков в 9 играх и занимает 5-е место на Востоке.
В следующей встрече "Локомотив" 29 сентября в гостях сыграет против минского "Динамо", "Автомобилист" в тот же день примет казанский "Ак Барс".
В других матчах игрового дня "Шанхай Дрэгонс" победил на выезде тольяттинскую "Ладу" со счетом 4:1, минское "Динамо" дома обыграло череповецкую "Северсталь" (4:2).
1
"Локомотив"
9
5
1
1
0
1
0
1
32-16
15
2
"Торпедо"
8
4
2
0
0
1
0
1
25-16
13
3
"Динамо" Мн
8
4
1
0
1
1
0
1
23-17
12
4
"Шанхай Дрэгонс"
8
3
1
0
1
1
0
2
25-22
10
5
ЦСКА
9
4
0
0
1
0
0
4
24-27
9
6
СКА
7
3
1
0
0
1
0
2
25-19
9
7
"Спартак"
8
2
0
1
1
2
0
2
25-28
9
8
"Динамо" М
8
1
1
2
1
0
0
3
22-28
9
9
"Северсталь"
9
4
0
0
0
0
0
5
21-22
8
10
"Сочи"
7
1
0
2
0
1
0
3
16-22
7
11
"Лада"
8
1
0
0
1
0
0
6
15-36
3
1
"Металлург"
8
4
1
1
1
1
0
0
31-20
14
2
"Авангард"
8
4
1
1
0
0
0
2
29-21
12
3
"Трактор"
9
4
1
0
1
1
0
2
27-25
12
4
"Нефтехимик"
8
4
1
0
0
0
0
3
25-23
10
5
"Автомобилист"
9
3
0
1
0
1
0
4
27-28
9
6
"Амур"
8
3
0
0
2
0
0
3
17-18
8
7
"Адмирал"
7
2
0
1
2
0
0
2
18-15
8
8
"Сибирь"
7
1
0
3
0
0
0
3
12-14
8
9
"Ак Барс"
8
3
0
0
1
0
0
4
18-27
7
10
"Барыс"
8
1
1
1
0
1
0
4
18-22
7
11
"Салават Юлаев"
7
0
1
0
1
1
0
4
14-23
4