МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Участие российских спортсменов в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в нейтральном статусе ограничено отборочными турнирами на Олимпийские игры 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в ISU.

"Как ранее сообщал ISU, участие нейтральных спортсменов из России и Белоруссии ограничено квалификационными соревнованиями по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку на Олимпийские игры 2026 года в соответствии с олимпийскими квалификационными документами", - сообщили ТАСС в ISU.

Международный союз конькобежцев допустил к олимпийским отборочным турнирам по конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе 18 россиян. Первый отборочный для российских спортсменов этап Кубка мира по шорт-треку состоится в канадском Монреале с 16 по 19 октября. Ранее в Пекине прошли квалификационные соревнования фигуристов, по итогам которых на Игры 2026 года отобрались россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.