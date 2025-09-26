Тренерский штаб "Рейнджерс" не будет форсировать возвращение Панарина после травмы

Российский хоккеист ранее получил травму нижней части тела

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Майк Салливан не будет форсировать возвращение форварда команды Артемия Панарина на лед. Комментарий тренера на своей странице в соцсети Х приводит журналистка Молли Уокер.

Ранее стало известно, что Панарин получил травму нижней части тела. По информации журналиста Ларри Брукса, возвращение россиянина к тренировкам с командой ожидается в ближайшее время.

"В идеальном мире мы хотели бы выпустить его на пару игр. Но многое будет зависеть от того, в каком он состоянии. Конечно, мы проявим осторожность", - сказал Салливан.

Ближайший предсезонный матч "Рейнджерс" проведут в ночь на 30 сентября по московскому времени против "Нью-Йорк Айлендерс". В первой игре предстоящего регулярного чемпионата НХЛ подопечные Майка Салливана встретятся с "Питтсбургом" в ночь на 8 октября.

Панарину 33 года, он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. В 80 матчах прошлого регулярного чемпионата россиянин забросил 37 шайб и сделал 52 результативные передачи. В составе сборной России Панарин стал серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.