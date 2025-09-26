Английский форвард достиг этой отметки за 104 матча

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Английский нападающий Гарри Кейн установил рекорд по числу матчей, затраченных на достижение отметки в 100 голов за один клуб из топ-5 лиг в XXI веке.

Кейн забил свои 99-й и 100-й мячи за мюнхенскую "Баварию" в матче пятого тура чемпионата Германии против "Вердера". Чтобы забить 100 голов за "Баварию", Кейну потребовалось 104 матча. Ранее рекорд по этому показателю среди игроков, выступавших в топ-5 лигах, принадлежало португальскому нападающему Криштиану Роналду и норвежскому форварду Эрлингу Холанду, которые достигли отметки в 100 голов за один клуб за 105 игр. Роналду установил это достижение, играя за испанский "Реал", Холанд - за английский "Манчестер Сити".

Кейну 32 года, он выступает за "Баварию" с 2023 года. В составе команды он стал чемпионом и обладателем Суперкубка Германии. Дважды он стал лучшим бомбардиром чемпионата страны.