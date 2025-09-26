Контрольные прокаты российских фигуристов стартуют в Санкт-Петербурге

В прокатах примут участие победители олимпийского квалификационного турнира Аделия Петросян и Петр Гуменник

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Контрольные прокаты сильнейших российских фигуристов пройдут на льду Дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Многие участники впервые представят публике свои новые программы на олимпийский сезон.

Обычно в олимпийском сезоне имена участников предстоящих Игр становились известны лишь по итогам отборочных турниров и национальных чемпионатов. Но на этот раз уже перед контрольными прокатами стало известно, кто из фигуристов будет представлять Россию на Олимпиаде 2026 года. Аделия Петросян и Петр Гуменник стали победителями олимпийского квалификационного турнира в Пекине и отобрались на Игры, которые пройдут в Италии. Оба спортсмена будут выступать в Санкт-Петербурге.

Лидеру сборной Петросян, которая в этом году вернула две предыдущие программы из прошлых сезонов и к отбору в Пекине восстанавливалась после травмы, компанию составит и Алина Горбачева, запасная на квалификационный турнир. Подготовка к сезону для девушки выдалась нелегкой - она получила травму, глубокий порез левой ноги, в начале августа на тренировочном сборе во Франции. Также на лед в Санкт-Петербурге выйдут Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьева, Ксения Гущина, Дарья Садкова, Анна Фролова и Вероника Яметова.

Видом, в котором оказалось больше всего потерь, стало мужское одиночное катание. Незадолго до прокатов стало известно, что чемпион Европы Дмитрий Алиев не получил медицинский доступ, Евгений Семененко получил травму колена 9 сентября, Макар Игнатов также пропустит мероприятие по медицинским показаниям. Всего в прокатах у мужчин примут участие шесть человек: Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов и Николай Угожаев.

Парное катание будет представлено семью парами: вернувшиеся спустя год после пропуска из-за травмы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, дебютанты Вероника Меренкова и Даниль Галимов, Таисия Щербинина и Артем Петров и уже опытные спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Как ранее сообщил ТАСС источник, по состоянию здоровья партнерши прокаты пропустят Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

За несколько дней до прокатов стало известно, что их пропустят четырехкратные чемпионы страны и призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин, а также бронзовые призеры национального чемпионата Ирина Хавронина и Девид Нарижный, тренером обоих дуэтов является Александр Жулин. В их отсутствие эта дисциплина будет представлена следующими спортсменами: Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, любимцы петербургской публики Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, Анна Щербакова и Егор Гончаров, Софья Шевченко и Андрей Ежлов, Василиса Григорьева и Евгений Артющенко.

О соревнованиях

Первыми на лед в субботу в 14:00 мск выйдут мужчины, в 15:00 мск короткие программы представят женщины, в 16:20 мск стартуют выступления пар, в 17:30 мск ритм-танец исполнят танцевальные дуэты. Завершатся прокаты в воскресенье произвольными программами.