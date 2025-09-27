МПК восстановил полноценный статус Паралимпийского комитета России

Решение было принято по итогам голосования на генеральной ассамблее в Сеуле

СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.

Соответствующее решение было принято по итогам голосования на генеральной ассамблее, которая проходит в Сеуле. В первом раунде против полного отстранения ПКР проголосовало 111 делегатов, за - 55, 11 - воздержались. Во втором туре за отмену частичного отстранения ПКР проголосовал 91 делегат, против - 77, 8 - воздержались. Голосование по этому вопросу изначально было назначено на 26 сентября, однако его перенесли на день по техническим причинам.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований. Членство России и Белоруссии было частично приостановлено на генеральной ассамблее в 2023 году. Тогда 74 делегата проголосовали против полного приостановления членских прав, за - 65 делегатов. Также на генассамблее было принято решение о допуске российских спортсменов до участия в международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК и в Паралимпийских летних играх в Париже в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе. Как ранее заявил ТАСС Рожков, в числе претензий к организации нарушение олимпийского перемирия, нейтральная позиция в отношении к специальной военной операции, хотя в уставе МПК приветствуется именно нейтральность в отношении политических вопросов.

Ранее МПК уже лишал ПКР членства в организации в августе 2016 года после разразившегося в российском спорте допингового скандала. Тогда эта мера носила временный характер. В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР в организации с выдвижением ряда требований, которые российский комитет должен выполнить до 31 декабря 2022 года. В 2021 году благодаря этому решению россияне смогли принять участие в летних Паралимпийских играх в Токио.