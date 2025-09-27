Рожков: в ПКР надеются на скорое выступление спортсменов под флагом и гимном страны

В субботу Международный паралимпийский комитет восстановил членство ПКР в организации

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) приветствует решение делегатов Международного паралимпийского комитета (МПК) о полном восстановлении организации в своих правах и надеется на скорое участие отечественных спортсменов в соревнованиях под флагом и гимном страны. Об этом ТАСС заявил президент ПКР Павел Рожков.

В субботу делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле проголосовали за восстановление членства ПКР в организации.

"С 2022 года все российское паралимпийское движение добивалось справедливого решения в отношении наших спортсменов, которые не могли участвовать в международных соревнованиях, - сказал Рожков. - Для всех нас решение, принятое сегодня нашими коллегами на генеральной ассамблее в Сеуле, в первую очередь, показатель того, что мы добросовестно и терпеливо исполняли свои обязательства как перед российским, так и перед международным паралимпийским движением. Паралимпийский комитет России приветствует решение делегатов ассамблеи, Международный паралимпийский комитет в очередной раз доказал, что защита прав спортсменов для организации - на первом плане".

"Рассчитываем, что на ближайших предстоящих турнирах наши спортсмены будут выступать с флагом и гимном своей страны. Но работа по этому вопросу еще предстоит", - заключил Рожков.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований. Членство России и Белоруссии было частично приостановлено на генеральной ассамблее в 2023 году.