Кучеров сделал результативную передачу в своем первом предсезонном матче НХЛ

"Тампа" обыграла "Каролину", у победителей голом отметился Максим Грошев

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Лучший бомбардир последнего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никита Кучеров отдал голевую передачу в своем первом предсезонном матче за "Тампу" дома против "Каролины".

Матч закончился победой "Тампы" со счетом 6:5. У победителей голом отметился защитник Максим Грошев. За "Каролину" весь матч провел вратарь Амир Мифтахов. Кучеров становился самым результативным игроком регулярного сезона два последних года. В сезоне-2024/25 в 78 матчах нападающий набрал 121 очко по системе "гол + пас" (37 + 84).

Форвард "Нью-Джерси" Арсений Грицюк забросил шайбу в выездном матче с "Айлендерс" (4:2). 24-летний игрок ранее забивал в первом предсезонном матче своей команды с "Рейнджерс" (3:5). У "Айлендерс" весь матч сыграл вратарь Илья Сорокин.