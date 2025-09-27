Россиянка победила китаянку Чжу Линь со счетом 6:2, 6:2

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева обыграла китаянку Чжу Линь в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Андреевой (4-й номер посева). Чжу Линь попала в основную сетку турнира благодаря специальному приглашению от организаторов (wild card). В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между украинкой Даяной Ястремской (29) и испанкой Джессикой Боусас Манейро (без номера посева).

Андреевой 18 лет, она занимает 5-е место в рейтинге WTA, на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1000 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Турнир завершится 1 октября. Действующим победителем является третья ракетка мира американка Коко Гауфф.