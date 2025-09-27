В ПКР назвали восстановление статуса примером отсутствия дискриминации к спортсменам

В субботу делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета проголосовали за восстановление членства ПКР в организации

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Решение восстановить полноценный статус Паралимпийского комитета России (ПКР) является вкладом в развитие международного движения и примером отсутствия дискриминации по отношении к спортсменам по национальному признаку. Об этом говорится в заявлении ПКР, которое опубликовано пресс-службой организацией.

В субботу делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле проголосовали за восстановление членства ПКР в организации. В первом раунде они проголосовали против полного отстранения ПКР, во втором - за отмену частичного отстранения организации, действовавшего с 2022 года.

"ПКР приветствует то, что большинство делегатов генеральной ассамблеи проголосовало за справедливое решение, - говорится в сообщении. - МПК признал, что Паралимпийский комитет России добросовестно исполняет обязательства по членству, установленные уставом. Это важный вклад в развитие международного паралимпийского движения и пример того, что права спортсменов должны защищаться без дискриминации по национальному и политическому признакам. Сегодня мы добились справедливого решения по членству ПКР в МПК. Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба. ПКР также предстоит серьезная работа, чтобы с наших атлетов, которые выступают в видах спорта, развиваемых другими международными спортивными федерациями, как можно быстрее, были сняты все ограничения, и они получили возможность также полноценно выступать на международной спортивной арене. Все российские паралимпийцы должны соревноваться под флагом своей страны и, стоя на верхней ступени пьедестала почета, слушать гимн России".

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований. Членство России и Белоруссии было частично приостановлено на генеральной ассамблее в 2023 году. Также на генассамблее было принято решение о допуске российских спортсменов до участия в международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК и в Паралимпийских летних играх в Париже в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе.