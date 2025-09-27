Главу Международного паралимпийского комитета Парсонса переизбрали на новый срок

Бразилец получил 109 голосов, его соперник Дон Хён Бэ из Южной Кореи - 68

СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Действующий президент Международного паралимпийского комитета (МПК) бразилец Эндрю Парсонс переизбран на новый четырехлетний срок. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Голосование прошло на генеральной ассамблее МПК в Сеуле. Парсонс получил 109 голосов, его соперник Дон Хён Бэ из Южной Кореи - 68.

Парсонсу 48 лет, он был выбран главой МПК в 2017 году. Предстоящий президентский срок станет для него третьим. До этого бразилец с 2013 по 2017 год занимал пост вице-президент организации.